أخبار مصر.. غدا طقس حار بأغلب الأنحاء ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 33 درجة

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

غدا طقس حار بأغلب الأنحاء ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 33 درجةالحكومة: خطة شاملة لتطوير الحديقة الدولية ولا صحة لتجريفها وبيعها

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تم تداوله من صوراً تزعم تجريف الحديقة الدولية بمدينة نصر وإزالة الأشجار النادرة بها تمهيداً لبيعها، تواصل المركز مع محافظة القاهرة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتجريف الحديقة الدولية بمدينة نصر أو إزالة الأشجار النادرة بها تمهيداً لبيعها، مُوضحةً أن الحديقة الدولية ذات طبيعة خاصة، ولا يمكن المساس بها، حيث تعد واحدة من أهم الوجهات السياحية الموجودة داخل مصر، باعتبارها صرح متكامل يضم نماذج من المعالم المميزة لمختلف دول العالم، وتعد نافذة تعكس ثقافات تلك الدول، مُشددةً على أنه يجري تنفيذ خطة شاملة لتطوير الحديقة ورفع كفاءة جميع خدماتها، مع الحفاظ على محتويات أجنحة الدول المختلفة المتواجدة بها، من النباتات والأشجار النادرة، وذلك بهدف إعادتها لرونقها وطابعها التراثي، وجذب مزيد من الاستثمارات داخل الحديقة، لزيادة إيراداتها خلال الفترة المقبلة لاستخدامها لرفع كفاءة الحديقة بما يليق بزوارها من المواطنين.

تشهد أسعار الذهب في مصر، اليوم الجمعة، استقرارًا ملحوظًا عند نفس مستوى أمس، عقب تراجع محدود حوالي 5 جنيهات ليسجل جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في الأسواق- 1140 جنيها للجرام، في حين تشهد أسعار الذهب في البورصة العالمية 1653 دولار لتواصل الأسعار العالمية للذهب هبوطها بسبب ضغط ارتفاع أسعار الفائدة. تستعد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال الفترة القادمة لإطلاق أكبر مشروع محتوى أطفال فى الإعلام العربى من خلال خريطة برامجية ودراما وأعمال كارتونية موجهة للأطفال بمختلف مراحلهم العمرية. المتحدة للخدمات الإعلامية تستعد لإطلاق أكبر مشروع محتوى أطفال فى الإعلام العربى هبوط أسعار الذهب عالميًا.. واستقرارها فى مصر عند 1140 جنيهًا للجرام

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر قادرة على تجاوز التحديات العالمية الراهنة الناتجة عن الحرب في أوروبا، والاضطراب في سلاسل الإمداد والتوريد، والارتفاع غير المسبوق في تكاليف الشحن، وأسعار السلع والخدمات. أكد وزير الخارجية سامح شكري، الجمعة، ضرورة حلحلة الجمود الحالي في ملف عملية السلام من خلال استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في أسرع وقت ممكن؛ بهدف الوصول إلى تحقيق حل الدولتين. "شكرى" يؤكد ضرورة استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى، روبرت فالك رئيس مجلس إدارة شركة "جرين تك إيجيبت"، وإسلام رمضان مدير الشركة والمدير التنفيذي لشركة "Renergy Group Partners"، وذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربى. قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة سيبدأ يوم الثلاثاء الموافق 1 نوفمبر المقبل، وحتى يوم الإثنين الموافق 2 يناير عام 2023، في تسليم الدفعة الأولى من وحدات مشروع سكن مصر بإجمالي 38 عمارة سكنية بمدينة المنصورة الجديدة، وفقاً للمواعيد المقررة من الجهاز. بدأ اليوم الجمعة فصل الخريف المعروف باسم "سيد الفصول" ، حيث كشفت الحسابات الفلكية، أن فصل الخريف بدأ اليوم الجمعة 23 سبتمبر، ويستمر 89 يوما و20 ساعة و44 دقيقة. تستطلع دار الإفتاء المصرية، الأحد المقبل، هلال شهر ربيع الأول "الأنور"، الموافق 29 من شهر صفر الموافق 25 سبتمبر، وسيتم إعلان بداية الشهر الكريم بعد صلاة المغرب بنصف ساعة تقريبًا. تبدأ غدا السبت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إتاحة استخراج اشتراكات مخفضة بأسعار رمزية على القطارات (تحيا مصر) بمختلف الخطوط لطلاب المدارس والمعاهد والجامعات، وذلك من خلال التوجه إلى مكاتب الاشتراكات المنتشرة بالمحطات المركزية على مستوى الجمهورية. السكة الحديد تفتح غدا باب الاشتراكات لطلاب المدارس والمعاهد والجامعات أعلن مسئولو اتحاد الكرة عن القميص الجديد المقرر أن يرتديه منتخب مصر فى مباراته الودية أمام النيجر مساء اليوم، الجمعة، وفى أول مباراة تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا. ارتفع عدد ضحايا غرق مركب قبالة ساحل محافظة طرطوس إلى 75 شخصاً فيما يتلقى 20 شخصاً من الناجين العلاج في مشفى الباسل بالتوازي مع استمرار عمليات البحث عن مفقودين آخرين. ارتفاع عدد ضحايا مركب طرطوس السورية إلى 75 قتيلا واستمرار عمليات البحث منتخب مصر يعلن عن القميص الجديد قبل مباراة النيجر.. صور الأحد.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ربيع الأول بعد صلاة المغرب وزير الإنتاج الحربى: نهتم بملف تدوير المخلفات والانتقال إلى الطاقة النظيفةبدء تسليم 38 عمارة من مشروع سكن مصر بالمنصورة الجديدة أول نوفمبرسيد الفصول.. الخريف بدأ رسميا ويستمر 89 يوما و20 ساعة و44 دقيقة

وزير المالية لشركات سويدية: نجحنا فى تحقيق أعلى معدل نمو منذ عام 2008