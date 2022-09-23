مأساة على ضفاف النيل.. حين بدلت صرخة الطفلة "ملك" نزهة العائلة إلى مأتم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تسلم مأمور قسم شرطة البدرشين جثة طفلة فارقت الحياة غرقًا بنهر النيل، اليوم الجمعة.

الطفلة ملك سيد سلامة شحاتة ١٤ سنة، تم إيداع جثتها بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، فيما نقل والدها سيد سلامة شحاتة ٥٥ سنة، وأخيها "خالد 13 سنة" إلى مستشفى البدرشين المركزي إثر إصابتهما بحالة اختناق لدى محاولتهما إنقاذهما، ويخضعان للعلاج.

تلقي اللواء عبد الرحمن سكر مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع الجنوب إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حالة غرق ووجود مصابين بقرية ميت رهينة.

انقتل رجال الإنقاذ النهري تحت إشراف اللواء جابر بهاء ومأمور قسم البدرشين. جرى انتشال جثة طفلة وإنقاذ والدها وشقيقها قبل الموت ونقلا إلى مستشفى البدرشين المركزي.

التحريات التي أشرف عليها العميد محمد مختار رئيس مباحث القطاع، وباشرها العقيد محمد علي مفتش فرقة العياط والبدرشين، بينت أن الطفلة غرقت في نهر النيل فهرع الأب والأخ لإنقاذها لكن دون جدوى.

تم إيداع الجثة المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة بالواقعة.