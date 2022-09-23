"إلحقني يا بابا".. كواليس غرق طفلة ونجاة والدها وأخيها في البدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

نزهة عائلية في آخر أيام فصل الصيف ابتغت معها أسرة بسيطة اقتناص لحظات تعمها الفرحة بعيدا عن ضغوط الحياة إلا أن صرخات الصغيرة "إلحقني يا بابا" بدلت الأجواء رأسا على عقب مسجلة مأساة تدمي القلوب.

البداية تعود إلى تلقي اللواء عبد الرحمن سكر مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع الجنوب إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حالة غرق ووجود مصابين بقرية ميت رهينة.

انقتل رجال الإنقاذ النهري تحت إشراف اللواء جابر بهاء ومأمور قسم البدرشين. جرى انتشال جثة طفلة وإنقاذ والدها وشقيقها قبل الموت ونقلا إلى مستشفى البدرشين المركزي.

التحريات التي أشرف عليها العميد محمد مختار رئيس مباحث القطاع، وباشرها العقيد محمد علي مفتش فرقة العياط والبدرشين، بينت أن الطفلة غرقت في نهر النيل فهرع الأب والأخ لإنقاذها لكن دون جدوى.

تم إيداع الجثة المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة بالواقعة.