لتخفيف الزحام.. تخصيص رصيفين في محطة مترو العتبة وإزالة الرصيف المعدني



محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعلنت شركة "آر.أيه.تي.بي" ديف للنقل كايرو (RDMC) المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الأخضر الثالث لمترو الأنفاق، في منشور لها، بدء تخصيص رصيفين في محطة مترو العتبة، لتخفيف الزحام في المحطة باتجاه عدلي منصور.

وأكدت الشركة، أن الرصيفين، سيكون أحدهما للوصول وآخر للمغادرة، وذلك لتسهيل انتقال الركاب، وذلك عقب إزالة الرصيف المعدني الذي كان مثبتا خلال الفترة الأخيرة.

ويأتي هذا القرار استعدادا لافتتاح 4 محطات جديدة بالخط الثالث لمترو الأنفاق، وفي إطار خطة توسعة المحطات لتسهيل انتقال الركاب.

كانت شركة «أر آية تي بي» ديف للنقل كايرو، قد أعلنت أمس عن تأكيد غلق «مترو العتبة»، اليوم الجمعة، نظرا للاستعدادات والتجهيزات الخاصة بافتتاح 4 محطات جديدة بالخط الثالث.

وتقرر إغلاق محطة العتبة، ليوم واحد فقط وذلك اليوم الجمعة الموافق 23 سبتمبر 2022، وبناءً عليه ستكون محطة باب الشعرية هي المحطة النهائية على الخط الأخضر الثالث.

وأكدت الشركة الفرنسية: كما يرجي العلم بأن الرحلات التي ستمر بمحطة العباسية ستستلزم من الراكب تبديل القطار في محطة العباسية، وستعود محطة العتبة للعمل صباحًا يوم السبت الموافق 24 سبتمبر 2022 بشكل طبيعي ومنتظم، بالإضافة للاستعداد لفتح محطة العتبة كمحطة تكميلية وليست نهائية بالخط الثالث.