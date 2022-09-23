المترو: بدء استخراج اشتراكات الطلبة اعتبارا من 24 سبتمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، بدء استخراج إشتراكات الطلبة والطالبات بمختلف المراحل التعليمية

ابتداءا من يوم السبت الموافق 24 سبتمبر 2022 وحتى الانتهاء من استخراج جميع الاشتراكات لجميع الطلبة داخل مكاتب الاشتراكات بالخطوط الثلاثة.

وأوضحت الشركة في بيان لها، اليوم الجمعة، أنه تيسرا وتسهيلا على أبنائنا الطلبة والطالبات سيتم مد العمل على استخراج اشتراكات الطلبة من يوم السبت الموافق 1 أكتوبر 2022 ولمدة شهر طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك أيام الجمعة والعطلات الرسمية من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الثامنة مساء، وسيتم التشغيل يوم الجمعة فقط من الثامنة صباحا وحتى الرابعة عصرا حتى الانتهاء من استخراج جميع الاشتراكات بالكامل.

وأضافت الشركة أنه تم تخصيص مكاتب الأشتراكات بالخطوط الثلاثة للعمل على تجديد إشتراكات الطلبة لعدم حدوث زحام أمام مكاتب الإشتراكات، حيث تم تخصيص مكاتب محطات الخط الأول (حلوان - عين حلوان - جامعة حلوان - المعادي - دار السلام - الزهراء - الشهداء 1 - منشية الصدر - حدائق الزيتون - عين شمس - عزبة النخل - المرج - المرج الجديدة) وتم تخصيص مكاتب محطات الخط الثاني (كلية الزراعة - المظلات - روض الفرج - مسرة - الشهداء 2 - العتبة 2 - الدقي - جامعة القاهرة - الجيزة - المنيب) وتم تخصيص مكاتب محطات الخط الثالث (العتبة 3 - العباسية - هليوبوليس - عدلي منصور) مع تخصيص مكتب اشتراكات محطة أحمد عرابي بالخط الأول لأبناء العاملين فقط.

وناشد متحدث المترو، أحمد عبدالهادي بكير جمهور الركاب بالتواصل عبر خدمة الخط الساخن 16048 وأيضاً عبر الرقم المخصص لخدمة الواتس آب 01221116048 وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعبر الموقع الرسمي للشركة cairometro.gov.eg

لتلقي كافة الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات الخاصة بمترو الأنفاق مع تواجد مكاتب للشكاوى بعدد من محطات المترو والتابعة لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، لتلقي كافة شكاوى المواطنين المتعلقة بكافة الجهات وليس مترو الأنفاق فقط.