وزير الشباب يستقبل رئيس اللجنة الأولمبية الدولية في مطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

وصل توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، والوفد المرافق له في زيارة للبلاد قادما من العاصمة الأردنية، إلى مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الجمعة، وكان في استقباله بالمطار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية والمحاسب مجدي اسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن رئيس اللجنة الأولمبية الدولية والوفد المرافق له والذي يضم 8 ركاب، قادمين من العاصمة الأردنية على متن رحلة خاصة، وأشرف الدكتور طارق إسماعيل رئيس قطاع العلاقات العامة بالمطار على إنهاء إجراءات وصولهم من صالة 4، والمخصصة للطائرات الخاصة، حيث عقدوا جلسة مصغرة بصالونات الصالة.

وتابعت المصادر من المقرر أن يقوم توماس باخ بزيارة عدة أماكن سياحية وأثرية من أجل اطلاعه على التراث والحضارة المصرية القديمة والأماكن السياحية والتراثية المصرية، بالإضافة إلى تفقد مجموعة من المنشآت الرياضية في مقدمتها مدينة مصر الدولية في العاصمة الإدارية، التي يتم حاليا تجهيزها والتي ستكون واحدة من أكبر المدن الرياضية في منطقة الشرق الأوسط، لما يتم من التجهيزات داخلها لكافة الألعاب الأولمبية، كما يتفقد مقر اللجنة الأولمبية المصرية وزيارة المتحف الأولمبي والعديد من المنشأت الرياضية المصرية.