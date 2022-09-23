الأطباء: زيادة معدلات وفاة شباب الأطباء بمعدل طبيبين شهريا في 2022

القاهرة - سامية سيد - ناقشت هيئة مكتب النقابة العامة للأطباء المقترح المقدم من د. حسين خيرى نقيب الأطباء بتنظيم ورشة عمل لمناقشة ساعات العمل المثلى للأطباء والتى لا تؤثر سلباً على الصحة الجسدية والنفسية للطبيب وكذلك على تقديم الخدمة الطبية للمواطنين، وناقشت هيئة مكتب نقابة الأطباء العوامل التى تجبر الطبيب على العمل ساعات متواصلة تصل إلى أيام، والتى من أهمها ضغوط العمل وعجز الأطباء فى بعض الجهات مثل المستشفيات الجامعية، والمبالغ المتدنية للرواتب ومقابل النوبتجيات مما يضطر معها الطبيب للعمل فى أكثر من جهة لمواجهة أعباء الحياة، مما يعود بالضرر البالغ على الطبيب والمريض على حد سواء.

واستعرضت هيئة مكتب نقابة الأطباء، حسب بيان، أعداد وفيات شباب الأطباء من خارج إصابات كورونا مما استطاعت نقابة الأطباء حصرها، حيث كان معدل الوفاة ٢ طبيب كل شهر فى عام 2022، مقابل 3 وفيات فى عام 2018، و11 وفاة فى عام 2019، و7 وفيات عام 2020، و10وفيات عام 2021.

وقررت هيئة مكتب نقابة الأطباء تنظيم ورشة عمل موسعة تضم الجهات المعنية مثل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ووزارات الصحة والمالية والقوى العاملة واللجان المعنية بمجلس النواب، وذلك للخروج بمحددات وتوصيات تعرض على الحكومة لتنفيذها.