شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة: رفع كفاءة وتحسين أرصفة المشاة بشوارع العجوزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن حى العجوزة، حملات مكبرة لتطوير وتجميل وإعادة تأهيل الطرق وترميمها ورفع كفاءة الإنارة وإضاءة الشوارع بجانب حملات نظافة ورفع مخلفات وتراكمات القمامة بالشوارع الرئيسية والفرعية نطاق حى العجوزة.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بإعادة تأهيل للطرق والعمل من أجل تقديم أفضل خدمة للمواطنين وبمتابعة ياسر سامى مدين رئيس حى العجوزة، باستمرار شن الحملات لتجميل الطرق والقيام بالصيانة الدورية لأعمدة الإنارة ورفع مخلفات القمامة من الشوارع.

وأسفرت الحملات عن فرد طبقة دقشوم، تمهيدا لأعمال الأسفلت بشوارع محمود بدر الدين وأحمد عرابى والسودان والمحروسة والرشيد ومحمد شاهين والنيل الأبيض بجانب تركيب بلاط انترلوك وبلدورات ببعض الشوارع، وذلك بعد أعمال الحفر الناتجة عن إصلاح كسر بمواسير مياه وتصاريح غاز ورفع المخلفات بالكامل.

وشهدت الأعمال، القيام بترميمات من خلال تركيب بلاط وبردورة لبعض الشوارع منها موقف السرفيس بميدان لبنان وشارع السودان وشارع إسراء المعلمين، واستكمال ترميم خط مياه بشارع سيد عطوة بأرض اللواء وترميم بالدقشوم لهبوط أرضى فى الأسفلت بشارع جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى إعادة الشئ لأصله بشارع الفالوجا وأمام سور نادى التوفيقية (جهد كهرباء)، وبناء سور من الطوب أسفل كوبرى أرض اللواء من اتجاة جامعة الدول العربية.

كما أسفرت الحملات عن القيام بصيانة كشافات أعمدة الإنارة بشوارع شهاب والمراغى، بجانب أعمال رفع قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة وكنس وتجريد لعدة شوارع نطاق العجوزة وأرض اللواء.



جانب من عمليات الرصف