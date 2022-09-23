شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن نتائج التصفيات النهائية لمسابقة "World Skills Egypt" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مساء أمس، الحفل الختامي للتصفيات النهائية للتأهيل فى الاشتراك فى المسابقة العالمية للمهارات والحرف بمسرح المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الصيانة بمدينة نصر، وذلك فى إطار اهتمام الوزارة بتطوير القدرات المهنية لطلاب التعليم الفني، وتنمية سماتهم الشخصية، وإشراكهم في المسابقات العالمية بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للوزارة في رفع كفاءة الأيدي العاملة المصرية لتوفير العمالة المؤهلة؛ للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وزيادة القدرة التنافسية محليًا ودوليًا وعالميًا.

وأشارت الوزارة إلى أن مرحلة التصفية النهائية للمسابقة الوطنية اشتملت على مرحلة اختيار الطلاب الأوائل (أساسي - احتياطي) في كل مهارة للتأهيل للمسابقة العالمية لتمثيل جمهورية مصر العربية في المسابقة العالمية، وأقيمت فعالياتها على مدار ثلاثة أيام، في الفترة من 20 إلى 22 سبتمبر 2022 بمقر المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الصيانة بمدينة نصر، وأقيم حفل الافتتاح في اليوم الأول من الفعاليات، وتقديم لجنة التحكيم، وعرض تجريبي للابتكارات/النماذج الأولية للمتأهلين للتصفيات النهائية من مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وتم خلال الحفل عرض فيلم توثيقى لفعاليات المسابقة القومية الأولي للمهارات والحرف علي مستوي الجمهورية.

وتم الإعلان عن نتيجة الفائزين في المسابقة علي مستوي الجمهورية بالمراكز الأولي والتصعيد إلي التنافس العالمي وهم كالآتي: الطالب أحمد خالد الهندسة الصناعية CAD بالقاهرة، والطالب ميشيل موريس تخصص برمجيات الموبايل بالقاهرة، والطالب محمد محمود تخصص حلول برمجيات تكنولوجيا المعلومات بالقاهرة، والطالبة ملك محمد فوزى تخصص تصفيف الشعر بالإسكندرية، والطالب أحمد عبيد أحمد تخصص الحوسبة السحابية بالقاهرة، والطالب محمد نجاح تخصص الطهى بالغربية، والطالب أحمد محمد السيد تخصص إدارة نظام شبكة المعلومات بالقاهرة، والطالبة سلمى خميس تخصص تكنولوجيا الويب بالقاهرة، والطالبة رانيا نبيل تخصص تكنولوجيا الموضة بالقاهرة، والطالب مايكل جميل موسى تخصص كابلات شبكة المعلومات بالقاهرة.

كما تم تكريم طلاب مدراس التكنولوجية التطبيقية المشاركين في مسابقة "مهارتي" المركز الأول الطالب كريم حمدي علي، والمركز الثاني إبرام نبيل رفعت، والمركز الثالث مروان باسم سامي.

جدير بالذكر، أن قطاع التعليم الفني سيقوم بالاشتراك في المسابقة العالمية للمهارات والحرف WorldSkills، وهي مسابقة عالمية تقام كل عامين وهي أكبر حدث للتميز المهني في العالم حيث تعد WorldSkills مركزًا عالميًا لتميز المهارات والتطوير من خلال التعاون الدولي والتنمية بين الصناعة والحكومة والمنظمات والمؤسسات، كما تبين مدى أهمية تعليم وتدريب المهارات للشباب والصناعات والمجتمع من خلال تحدي المهنيين الشباب في جميع أنحاء العالم ليصبحوا الأفضل في المهارة التي يختارونها؛ لذلك تم الإعلان عن المسابقة الوطنية الأولى للمهارات worldskills Egypt، وتم اختيار عدد (10) مهارات للمشاركة بهم في المسابقة الوطنية للمهارات، والمسابقة العالمية للمهارات والحرف WorldSkills ومنها: مسابقة (كابلات شبكة المعلومات، والهندسة الصناعية CAD، وتطوير برمجيات الموبيل، وحلول برمجيات تك المعلومات للأعمال، وتكنولوجيا الويب، وتصفيف الشعر، وتكنولوجيا الموضة، والطبخ، وإدارة نظام شبكة المعلومات، والحوسبة السحابية).