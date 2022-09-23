شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الحكومة: خطة شاملة لتطوير الحديقة الدولية ولا صحة لتجريفها وبيعها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما تم تداوله من صوراً تزعم تجريف الحديقة الدولية بمدينة نصر، وإزالة الأشجار النادرة بها تمهيداً لبيعها.

الحكومة: خطة شاملة لتطوير الحديقة الدولية ولا صحة لتجريفها وبيعها

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تم تداوله من صوراً تزعم تجريف الحديقة الدولية بمدينة نصر وإزالة الأشجار النادرة بها تمهيداً لبيعها، تواصل المركز مع محافظة القاهرة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتجريف الحديقة الدولية بمدينة نصر أو إزالة الأشجار النادرة بها تمهيداً لبيعها، مُوضحةً أن الحديقة الدولية ذات طبيعة خاصة، ولا يمكن المساس بها، حيث تعد واحدة من أهم الوجهات السياحية الموجودة داخل مصر، باعتبارها صرح متكامل يضم نماذج من المعالم المميزة لمختلف دول العالم، وتعد نافذة تعكس ثقافات تلك الدول، مُشددةً على أنه يجري تنفيذ خطة شاملة لتطوير الحديقة ورفع كفاءة جميع خدماتها، مع الحفاظ على محتويات أجنحة الدول المختلفة المتواجدة بها، من النباتات والأشجار النادرة، وذلك بهدف إعادتها لرونقها وطابعها التراثي، وجذب مزيد من الاستثمارات داخل الحديقة، لزيادة إيراداتها خلال الفترة المقبلة لاستخدامها لرفع كفاءة الحديقة بما يليق بزوارها من المواطنين.

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر قادرة على تجاوز التحديات العالمية الراهنة الناتجة عن الحرب في أوروبا، والاضطراب في سلاسل الإمداد والتوريد، والارتفاع غير المسبوق في تكاليف الشحن، وأسعار السلع والخدمات. أكد وزير الخارجية سامح شكري، الجمعة، ضرورة حلحلة الجمود الحالي في ملف عملية السلام من خلال استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في أسرع وقت ممكن؛ بهدف الوصول إلى تحقيق حل الدولتين. "شكرى" يؤكد ضرورة استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى، روبرت فالك رئيس مجلس إدارة شركة "جرين تك إيجيبت"، وإسلام رمضان مدير الشركة والمدير التنفيذي لشركة "Renergy Group Partners"، وذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربى. وزير الإنتاج الحربى: نهتم بملف تدوير المخلفات والانتقال إلى الطاقة النظيفة بدء تسليم 38 عمارة من مشروع سكن مصر بالمنصورة الجديدة أول نوفمبر قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة سيبدأ يوم الثلاثاء الموافق 1 نوفمبر المقبل، وحتى يوم الإثنين الموافق 2 يناير عام 2023، في تسليم الدفعة الأولى من وحدات مشروع سكن مصر بإجمالي 38 عمارة سكنية بمدينة المنصورة الجديدة، وفقاً للمواعيد المقررة من الجهاز. بدأ اليوم الجمعة فصل الخريف المعروف باسم "سيد الفصول" ، حيث كشفت الحسابات الفلكية، أن فصل الخريف بدأ اليوم الجمعة 23 سبتمبر، ويستمر 89 يوما و20 ساعة و44 دقيقة. بدأت عملية التصويت اليوم الجمعة، في جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك ومقاطعتي زابوريجيا وخيرسون في الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا وسط إجراءات أمنية مشددة. الأحد.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ربيع الأول بعد صلاة المغرب تستطلع دار الإفتاء المصرية، الأحد المقبل، هلال شهر ربيع الأول "الأنور"، الموافق 29 من شهر صفر الموافق 25 سبتمبر، وسيتم إعلان بداية الشهر الكريم بعد صلاة المغرب بنصف ساعة تقريبًا. الأحد.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ربيع الأول بعد صلاة المغرب بالأسماء.. "الأوقاف" تفتتح اليوم 28 مسجدا فى المحافظات تفتتح وزارة الأوقاف اليوم، الجمعة، 28 مسجدا، من بينها 25 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و3 مساجد صيانة، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/7/2022م حتى الآن 185 مسجدًا، منها 160 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و25 مسجدًا صيانة. تبدأ غدا السبت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إتاحة استخراج اشتراكات مخفضة بأسعار رمزية على القطارات (تحيا مصر) بمختلف الخطوط لطلاب المدارس والمعاهد والجامعات، وذلك من خلال التوجه إلى مكاتب الاشتراكات المنتشرة بالمحطات المركزية على مستوى الجمهورية. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد بقيم تتراوح بين 2: 3 درجات، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد . الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة السكة الحديد تفتح غدا باب الاشتراكات لطلاب المدارس والمعاهد والجامعات بالأسماء.. "الأوقاف" تفتتح اليوم 28 مسجدا فى المحافظات يسعى البرتغالي روي فيتوريا المنتخب الفني للمنتخب الوطني إلى الاستقرار على القوام الأساسي للمنتخب الوطني في مواجهة النيجر قبل بداية الفعاليات الرسمية في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية القادمة، محمد الشناوي في حراسة المرمي، ويدرس فيتوريا خوض المباراة بتشكيل مكون من: وفي الدفاع الرباعي كريم فؤاد ، أحمد حجازي ، محمد عبد المنعم، أحمد أبو الفتوح. وفى الوسط: أحمد سيد زيزو، حمدي فتحي ، طارق حامد ، وإمام عاشور، ومحمود حسن تريزيجيه. وفى خط الهجوم: محمد صلاح. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام النيجر اليوم الجمعة وديًا بدء التصويت في دونيتسك ولوجانسك وزابوريجيا وخيرسون على الانضمام لروسيا بدء تسليم 38 عمارة من مشروع سكن مصر بالمنصورة الجديدة أول نوفمبرسيد الفصول.. الخريف بدأ رسميا ويستمر 89 يوما و20 ساعة و44 دقيقة

وزير المالية لشركات سويدية: نجحنا فى تحقيق أعلى معدل نمو منذ عام 2008