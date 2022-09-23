مترو الأنفاق.. أماكن استخراج الاشتراكات للطلاب ومواعيد العمل الرسمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

تبدأ الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، غدا، استخراج اشتراكات الطلاب والطالبات بمختلف المراحل التعليمية، وحتى الانتهاء من استخراج جميع الاشتراكات داخل مكاتب الاشتراكات بالخطوط الثلاثة.

وطرحت الشركة استمارة الاشتراكات للطللاب الجمعة الماضية، بجميع مكاتب صرف التذاكر بجميع محطات الخطوط الثلاثة وعلى مدار ساعات التشغيل من الخامسة والربع صباحًا وحتى الواحدة بعد منتصف الليل، بجانب شرائها أيضًا من داخل مكاتب الاشتراكات.

وأوضحت الشركة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنه تيسيرًا وتسهيلًا على أبنائنا الطلبة والطالبات سيتم مد العمل على استخراج اشتراكات الطلبة من يوم السبت ١ أكتوبر ٢٠٢٢ ولمدة شهر طوال أيام الأسبوع؛ بما في ذلك أيام الجمعة والعطلات الرسمية من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة الثامنة مساء، و التشغيل يوم الجمعة فقط من الثامنة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا حتى الانتهاء من استخراج جميع الاشتراكات بالكامل .

وأضافت الشركة أنه تم تخصيص مكاتب الاشتراكات بالخطوط الثلاثة للعمل على تجديد اشتراكات الطلبة لعدم حدوث زحام أمام مكاتب الاشتراكات؛ حيث تم تخصيص مكاتب محطات الخط الأول (حلوان- عين حلوان- جامعة حلوان- المعادي- دار السلام- الزهراء- الشهداء ١- منشية الصدر- حدائق الزيتون عين شمس- عزبة النخل- المرج- المرج الجديدة)، وتم تخصيص مكاتب محطات الخط الثاني (كلية الزراعة- المظلات- روض الفرج- مسرة- الشهداء ٢- العتبة ٢ الدقي- جامعة القاهرة- الجيزة- المنيب)، وتم تخصيص مكاتب محطات الخط الثالث (العتبة ٣- العباسية- هليوبوليس- عدلي منصور) مع تخصيص مكتب اشتراكات محطة أحمد عرابي بالخط الأول لأبناء العاملين فقط .

وناشد أحمد عبدالهادي بكير، متحدث "المترو"، جمهور الركاب "التواصل معنا عبر خدمة الخط الساخن 16048، وأيضاً عبر الرقم المخصص لخدمة الواتس آب 01221116048، وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وأيضاً عبر الموقع الرسمي للشركة، لتلقي كل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات الخاصة بمترو الأنفاق مع وجود مكاتب للشكاوى بعدد من محطات المترو والتابعة لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء؛ لتلقي كل شكاوى المواطنين المتعلقة بكل الجهات وليس مترو الأنفاق فقط".