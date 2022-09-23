أيمن أبو عمر خطيبًا.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد التوبة بالبحيرة - بث مباشر



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

ينقل التلفزيون والإذاعة المصرية، على الهواء مباشرة شعائر صلاة الجمعة من مسجد التوبة بالبحيرة، بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة.

ويلقي خطبة الجمعة الدكتور أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة حول "أهل الاستجابة في القرآن والسنة"، ويتلو القرآن الشيخ أحمد عوض أبو فيوض.

ويلقي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خطبة الجمعة اليوم من مسجد محمد علي بالقلعة بعنوان: "أهل الاستجابة في القرآن والسنة".

ويحضر صلاة الجمعة، نخبة من علماء الأمة ضيوف مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الثالث والثلاثين، الذي تنطلق فاعلياته غدا.

تنطلق صباح السبت، فعاليات المؤتمر الدولي الـ 33 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية " الاجتهاد ضرورة العصر"، الذي يعقد لمدة يومين، تحت رعاية الرئيس السيسي.

وأناب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، لافتتاح المؤتمر الذي يعقد بفندق جراند نايل تاور.

وأعلن وزير الأوقاف، مشاركة نحو 90 شخصية ما بين وزير ومفت ورئيس مجلس إسلامي وكتّاب ومفكرين من المتوقع تأكيد مشاركتهم فى المؤتمر ، من دول "المملكة العربية السعودية، جنوب السودان، ألمانيا، البرازيل، فرنسا، البرازيل، البحرين، الكاميرون، كينيا، تشاد، سويسرا، نيجيريا، فرنسا، ألبانيا، إيطاليا، موزمبيق، كوت ديفوار، أوغندا، الإمارات، زامبيا، صربيا، بوروندي، تنزانيا، روسيا، تشاد، مقدونيا".

ويقدم "الخليج 365" خدمة البث المباشر لشعائر صلاة الجمعة عبر الرابط التالي: