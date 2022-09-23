أجمل فصول العام.. الأرصاد توضح مميزات فصل الخريف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الخريف هو أجمل فصول السنة من حيث الاعتدال في الأحوال الجوية فتكون درجات الحرارة ما بين حرارة الصيف المرتفعة وبرودة الشتاء.

وأوضحت أن فصل الخريف بدأ فلكياً اليوم الجمعة في تمام الساعة 3:03:41 صباحاً، وجاءت أبرز مميزاته كما يلي:

- يتساوى الليل والنهار في معظم الكرة الأرضية، ويبدأ الليل بالزيادة والنهار بالنقصان في النصف الشمالي للكرة الارضية بينما يحدث العكس في النصف الجنوبي للكرة الأرضية.

-يحدث الاعتدال الخريفي في النصف الشمالي للكرة الأرضية بينما يحدث الاعتدال الربيعي في النصف الجنوبي للكرة الـأرضية.

- تشرق الشمس من الشرق تماماً وتغرب من جهة الغرب تماماً ويعتبر أفضل وقت لتحديد الاتجاهات الأربعة.

- تتساقط الأوراق من الأشجار في النصف الشمالي للكرة الأرضية بينما تورق الـأشجار في النصف الجنوبي للكرة الأرضية.

- تبدأ البرودة وبشكل تدريجي في النصف الشمالي للكرة الأرضية بينما تبدأ الحرارة بالارتفاع في النصف الجنوبي للكرة الأرضية.

- تكون الشمس عمودية على خط الاستواء ثم تذهب في حركتها الظاهرية نحو الجنوب بعد الاعتدال.

- تغرب الشمس لأول مرة في القطب الشمالي بعد أن كانت مشرقة لمدة 6 أشهر بينما تشرق لأول مرة في القطب الحنوبي بعد أن كانت غائبة لمدة 6 أشهر.

- تبدأ الدوامة القطبية للرياح بالازدياد في النصف الشمالي بينما تضعف في النصف الجنوبي للكرة الأرضية.

- مدة فصل الخريف هي 89 يوماً و20 ساعة و44 دقيقة.

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