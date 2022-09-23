"كلنا واحد" تُهدي حقائب مدرسية للأطفال بدور رعاية الأيتام والمناطق الأكثر احتياجاً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

قام قطاع المشروعات والتنمية بوزارة الداخلية من خلال "منظومة أمان" بتجهيز وإهداء حقائب مدرسية بمشتملاتها "أدوات ومستلزمات مدرسية" للأطفال (بدور رعاية الأيتام - المناطق الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية – المناطق الحضارية الجديدة) بمناسبة العام الدراسي الجديد على مستوى الجمهورية.

يأتي ذلك بالتنسيق مع كافة القطاعات ومديريات الأمن حيث تم استمرار توزيع الحقائب بمديريات أمن (القاهرة "حي المحروسة بالسلام – مدينة الأمل – قرية الأطفال SOS" - الجيزة - البحيرة - الغربية - مطروح - سوهاج - أسيوط - الدقهلية - بنى سويف - القليوبية - الأقصر - جنوب سيناء - بورسعيد - البحر الأحمر - قنا).. وذلك تعزيزاً لروح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين فى مختلف المناسبات.

يأتي ذلك في إطار مبادرة "كلنا واحد" التى أطلقتها وزارة الداخلية تحت رعاية رئيس الجمهورية التى تؤكد على الدور المجتمعي لمنظومة العمل الأمني الهادف إلى المساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.