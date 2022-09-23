شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى الجمهورية يهنئ خادم الحرمين الشريفين بالاحتفال بـ"اليوم الوطنى الـ92" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجَّه الدكتور شوقى علام - مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، بالتهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولى العهد السعودي، وللمملكة العربية السعودية الشقيقة قيادةً وحكومةً وشعبًا، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطنى الـ92 للمملكة العربية السعودية، الذى يوافق الثالث والعشرين من سبتمبر من كل عام.

وقال مفتى الجمهورية فى بيانه الذى أصدره اليوم الجمعة، بمناسبة الاحتفال بـ"اليوم الوطني" للمملكة العربية السعودية الشقيقة: إن العلاقات الأخوية التى تربط بين شعبى مصر والمملكة العربية السعودية الشقيقة، ضاربة فى أعماق التاريخ، ويشهد بها القاصى والداني.

وأشاد مفتى الجمهورية بالجهود الكبيرة التى تقوم بها المملكة العربية السعودية فى وقوفها مع قضايا الأمتين العربية والإسلامية، ودورها البارز فى خدمة الإسلام والمسلمين .

وشدد مفتى الجمهورية على ضرورة استمرار التنسيق والتكاتف بين مصر والمملكة قيادةً وحكومة وشعبًا؛ لاستئصال جذور الإرهاب البغيض، وجماعاته المقيتة، التى تسعى إلى نشر الخراب والدمار فى المنطقة العربية والإسلامية.

وتوجه مفتى الجمهورية بالدعاء للمولى عز وجل أن يجنِّب جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية وكافة الدول العربية والإسلامية شرور الإرهاب ومخاطره، وأن تنعم جميع الدول بالأمن والاستقرار والرخاء.