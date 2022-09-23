شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء زوجة طارق شوقى وزير التربية والتعليم السابق بمسجد المشير الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم السابق، إقامة عزاء زوجته بمسجد المشير، عقب صلاة المغرب يوم الأحد المقبل.

وأعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى السابق، وفاة زوجته، حيث كتب الوزير عبر صفحته الشخصية بفيس بوك: "البقاء والدوام لله.. توفيت إلى رحمة الله تعالى زوجتي الغالية السيدة زينب المرشدي وتقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بمسجد الشرطة في التجمع الأول باذن الله، ولا نقول الا مايرضي ربنا إنا لله وإنا اليه راجعون".

ونعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، باسمها واسم جميع العاملين بالوزارة، ببالغ الأسى والحزن السيدة زينب المرشدي حرم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى السابق، داعين الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

وحرص عدد من قيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، على تقديم واجب العزاء والمشاركة فى تشييع جثمان، ومن المقرر حضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للأمن وشيرين حمدى مستشار الوزير للتطوير الإداري والمشرف علي الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وعدد من قيادات الوزارة.