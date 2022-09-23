شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء زوجة طارق شوقى وزير التربية والتعليم السابق بمسجد المشير الأحد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم السابق، إقامة عزاء زوجته بمسجد المشير، عقب صلاة المغرب يوم الأحد المقبل.
ونعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، باسمها واسم جميع العاملين بالوزارة، ببالغ الأسى والحزن السيدة زينب المرشدي حرم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى السابق، داعين الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.
وحرص عدد من قيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، على تقديم واجب العزاء والمشاركة فى تشييع جثمان، ومن المقرر حضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للأمن وشيرين حمدى مستشار الوزير للتطوير الإداري والمشرف علي الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وعدد من قيادات الوزارة.