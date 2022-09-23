شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تسليم 38 عمارة من مشروع سكن مصر بالمنصورة الجديدة أول نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة سيبدأ يوم الثلاثاء الموافق 1 نوفمبر المقبل، وحتى يوم الإثنين الموافق 2 يناير عام 2023، في تسليم الدفعة الأولى من وحدات مشروع سكن مصر بإجمالي 38 عمارة سكنية بمدينة المنصورة الجديدة، وفقاً للمواعيد المقررة من الجهاز.

وأكد وزير الإسكان، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، مواصلة الجهود المبذولة لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة المنصورة الجديدة، لافتاً إلى أن مدينة المنصورة الجديدة تُعد نافذة الدلتا السياحية، وتضم أنواع الإسكان المختلفة: (إسكان سياحي، وإسكان الفيلات، وإسكان متوسط، وإسكان اجتماعي)، وتشتمل على جميع الخدمات اللازمة، بجانب جامعة إقليمية.

قال المهندس ياسر عبد الحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، إنه سيتم تسليم وحدات العمارة 1، يوم الثلاثاء 1/11/2022، ووحدات العمارة 2، يوم الأربعاء 2/11/2022، ووحدات العمارة 3، يوم الخميس 3/11/2022، ووحدات العمارة 4، يوم الأحد 6/11/2022، ووحدات العمارة 5، يوم الإثنين 7/11/2022، ووحدات العمارة 6، يوم الثلاثاء 8/11/2022، ووحدات العمارة 7، يوم الأربعاء 9/11/2022، وتم تخصيص يوم الخميس 10/11/2022، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.\



سكن مصر

وأضاف أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 8، يوم الأحد 13/11/2022، ووحدات العمارة 9، يوم الإثنين 14/11/2022، ووحدات العمارة 10، يوم الثلاثاء 15/11/2022، ووحدات العمارة 11، يوم الأربعاء 16/11/2022، ووحدات العمارة 12، يوم الخميس 17/11/2022، ووحدات العمارة 13، يوم الأحد 20/11/2022، ووحدات العمارة 14، يوم الإثنين 21/11/2022، ووحدات العمارة 15، يوم الثلاثاء 22/11/2022، ووحدات العمارة 16، يوم الأربعاء 23/11/2022، بينما تم تخصيص يوم الخميس 24/11/2022، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

وتابع أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 17، يوم الأحد 27/11/2022، ووحدات العمارة 18، يوم الإثنين 28/11/2022، ووحدات العمارة 19، يوم الثلاثاء 29/11/2022، ووحدات العمارة 20، يوم الأربعاء30/11/2022، ووحدات العمارة 21، يوم الخميس 1/12/2022، ووحدت العمارة 22، يوم الأحد 4/12/2022، ووحدات العمارة 23، يوم الإثنين 5/12/2022، ووحدات العمارة 24، يوم الثلاثاء 6/12/2022، ووحدات العمارة 25، يوم الأربعاء 7/12/2022، وتم تخصيص يوم الخميس 8/12/2022، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة، مضيفاً أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 26، يوم الأحد 11/12/2022، ووحدات العمارة 27، يوم الإثنين 12/12/2022، ووحدات العمارة 28، يوم الثلاثاء 13/12/2022، ووحدات العمارة 29، يوم الأربعاء 14/12/2022، ووحدات العمارة 30، يوم الخميس 15/12/2022، ووحدات العمارة 31، يوم الأحد 18/12/2022، ووحدات العمارة 32، يوم الإثنين 19/12/2022، ووحدات العمارة 33، يوم الثلاثاء 20/12/2022، ووحدات العمارة 34، يوم الأربعاء 21/12/2022، وتم تخصيص يوم الخميس 22/12/2022، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.



عمارات سكن مصر

وقال: سيتم تسليم وحدات العمارة 35، يوم الأحد 25/12/2022، ووحدات العمارة 36، يوم الإثنين 26/12/2022، ووحدات العمارة 37، يوم الثلاثاء 27/12/2022، ووحدات العمارة 38، يوم الأربعاء 28/12/2022، وتم تخصيص الأيام من الخميس 29/12/2022 : الإثنين 2/1/2023، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.