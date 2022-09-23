شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإنتاج الحربى: نهتم بملف تدوير المخلفات والانتقال إلى الطاقة النظيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى، روبرت فالك رئيس مجلس إدارة شركة "جرين تك إيجيبت"، وإسلام رمضان مدير الشركة والمدير التنفيذي لشركة "Renergy Group Partners"، وذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربى.

أشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أن هذا اللقاء يأتي بهدف مناقشة آخر المستجدات المتعلقة بمشروع إقامة محطة لمعالجة المخلفات الصلبة البلدية وتحويلهـا إلى طاقة كهربائية بمنطقة أبو رواش بنطاق محافظة الجيزة، من خلال شركة "Renergy Group Partners" وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية والمتابعة المستمرة لدولة رئيس مجلس الوزراء مع الوزارات المعنية بملف منظومة المخلفات الصلبة الجديدة، حيث يعد تدوير المخلفات والانتقال إلى الطاقة النظيفة من الإجراءات التي تساهم في الحفاظ على البيئة والتكيف مع التغيرات المناخية المحتملة إلى جانب ما تحققه من عائد صحي للمواطنين، مؤكداً على سعى وزارة الإنتاج الحربى لتوظيف كافة الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة لديها للمشاركة فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى التى تساهم فى تحسين معيشة المواطن وتوفير حياة كريمة لهم.

وأوضح الوزير "محمد صلاح" أن هذا المشروع الهام يتم في إطار البروتوكول الموقع بين وزارات (الإنتاج الحربي، التنمية المحلية، البيئة) ومحافظة الجيزة للتعاون والتنسيق بشأن تخصيص أرض بمنطقة أبو رواش بمحافظة الجيزة لصالح المشروع الذي يستهدف تحويل المخلفات بطاقة 1200 طن/يوم لإنتاج كهرباء بمقدار 30 ميجاوات/ساعة، مؤكداً على أن الوزارة تسعى بشكلٍ دائم إلى التكامل مع مختلف الوزارات والمحافظات والجهات بالدولة بما يدعم استراتيجيات التنمية الشاملة والمستدامة.

من جانبه أعرب روبرت فالك رئيس مجلس إدارة شركة "جرين تك إيجيبت" عن تطلعه إلى تفعيل التعاون وتنفيذ هذا المشروع في أقرب وقت ممكن بما يساهم في تحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين والحد من معدلات التلوث، وإقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات إلى جانب ما سيوفره من فرص عمل، مؤكداً الحرص على تذليل أي تحديات قد تطرأ على تنفيذ المشروع.

وأضاف "فالك" أن هذا المشروع يعتمد على نقل المعرفة والصناعة التقنية المتقدمة والحديثة إلى مصر من خلال شراكة استثنائية بين القطاعين العام والخاص حيث سيتم توطين الصناعة من المعدات داخل مصانع وزارة الإنتاج الحربي، لافتاً أن النقل المعرفي لهذه الصناعة الحديثة لا يقتصر على التكنولوجيا فقط بل يشمل أيضاً التشغيل والصيانة وهو ما يعد أحد أهداف شركة "جرين تك إيجيبت" التي تسعى لإستقدام التكنولوجيا والصناعة الحديثة إلى مصر وتحويل مشكلة المخلفات إلى حلول ذكية لتوليد الطاقة وحماية البيئة للأجيال القادمة.