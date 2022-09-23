شكرا لقرائتكم خبر عن %84 من القراء يؤيدون زيادة منافذ بيع مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تؤيد زيادة منافذ بيع مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة في المحافظات؟"، أيد غالبية القراء زيادة منافذ بيع مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة في المحافظات.



نتيجة الاستطلاع

وأيد 84% من القراء زيادة منافذ بيع مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة في المحافظات، بينما عارض 16% من القراء زيادة منافذ بيع مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة في المحافظات.