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%84 من القراء يؤيدون زيادة منافذ بيع مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة بالمحافظات

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القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تؤيد زيادة منافذ بيع مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة في المحافظات؟"، أيد غالبية القراء زيادة منافذ بيع مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة في المحافظات.  


نتيجة الاستطلاع

وأيد 84% من القراء زيادة منافذ بيع مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة في المحافظات، بينما عارض 16% من القراء زيادة منافذ بيع مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة في المحافظات.    

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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