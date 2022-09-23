شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ربيع الأول بعد صلاة المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستطلع دار الإفتاء المصرية، الأحد المقبل، هلال شهر ربيع الأول "الأنور"، الموافق 29 من شهر صفر الموافق 25 سبتمبر، وسيتم إعلان بداية الشهر الكريم بعد صلاة المغرب بنصف ساعة تقريبًا.

وتشير الحسابات الفلكية إلى أن القمر سيغرب من أفق مكة المكرمة يوم الأحد 29 صفر 1444 الموافق 25 سبتمبر 2022 -حسب تقويم أم القرى- عند الساعة 06:11 مساءً قبل حدوث الاقتران وقبل غروب الشمس التي ستغرب عند الساعة 06:15 مساءً ما يعني استحالة رؤية القمر هذا اليوم.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها: "سيتبع ذلك بساعات وصول القمر منزلة الاقتران عند الساعة 12:54 بعد منتصف الليل منتقلا من غرب الشمس إلى شرقها منهيًا بذلك دورة اقترانية ومبتدئا دورة جديدة حول الأرض".

يوم الإثنين 30 صفر 1444 الموافق 26 سبتمبر 2022 -حسب تقويم أم القرى- ستغرب الشمس من أفق مكة المكرمة عند الساعة 06:14 مساءً، وسيكون القمر فوق الأفق على ارتفاع (06) درجات والزاوية التي تفصله عن الشمس "الاستطالة" (08) درجات واضاءته (0.5 %) وستكون رؤيته بواسطة التلسكوب أو تقنية التصوير في حال كانت الظروف الجوية مناسبة وسيغرب عند الساعة 06:45 مساءً بعد (31 دقيقة) من غروب الشمس.