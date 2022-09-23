حدث ليلا| التعليم تكشف حقيقة تأجيل الدراسة.. مسؤول بالمركزي يتوقع بدء انخفاض التضخم في النصف الثاني من 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، أبرزها ما يأتي:

وزارة التعليم تكشف حقيقة تأجيل الدراسة في العام الجديد

كشفت وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، حقيقة ما تردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن تأجيل الدراسة ليوم 10 أكتوبر المقبل.

مسؤول بالمركزي يتوقع بدء انخفاض التضخم بمصر في النصف الثاني من 2023

توقع مصدر مسؤول في البنك المركزي المصري، تراجع معدل التضخم في مصر بداية من النصف الثاني من عام 2023 مدعوما بتراجع حدة التوترات الجيوسياسية العالمية وذلك بما يتماشى مع توقعات باقي البنوك المركزية على مستوى العالم.

وزيرة الهجرة: نعد لأول تطبيق إلكتروني يجمع الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج

عقدت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج اجتماعا، الخميس، لاستعراض الاستراتيجية الإعلامية المتكاملة لوزارة الهجرة خلال المرحلة المقبلة، وذلك بمقر وزارة الهجرة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وزير النقل السوري يخطر نظيره اللبناني بانتشال 33 جثة من زورق على متنه لبنانيين

أبلغ وزير النقل السوري زهير خزيم نظيره اللبناني علي حمية خلال اتصال عن انتشال 33 جثة و16 من الناجين، بعد ورود معلومات عن غرق زورق مقابل ساحل طرطوس في سوريا على متنه لبنانيين .

نهال عنبر تكشف سبب عدم إقامة عزاء للفنان هشام سليم

كشفت الفنانة نهال عنبر، سبب عدم إقامة عزاء للفنان هشام سليم، الذي رحل عن عالمنا اليوم، عن عمر يناهز 64 عاما.

موسكو: جميع المجندين للخدمة الإلزامية لن يتم إلحاقهم بالعملية الروسية في أوكرانيا

أعلنت هيئة الأركان العامة الروسية أن جميع المجندين للخدمة الإلزامية لن يتم إلحاقهم بالعملية الروسية في أوكرانيا، ولن يتم إرسالهم خارج البلاد، مشيرا إلى أنهم سيجرى تسريحهم بعد انتهاء مدد خدمتهم.