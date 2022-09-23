يتضمن 143 باكية.. تعرف على سوق السمك الجديد بالمنيب فى 8 معلومات

- ينفذ المشروع في إطار تعاون محافظة الجيزة مع الوكالة الألمانية giz.

القاهرة - سامية سيد - فى إطار سعى الجيزة للحد من ظاهرة الأسواق العشوائية التى تعوق الحركة المرورية وتسبب حالة من الفوضى فى الشوارع والأحياء، تبنت المحافظة خطة تنموية لتطوير منظومة الأسواق العشوائية والرسمية بمختلف المدن بما يضمن توفير منافذ حضارية للسلع لكل المواطنين؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

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رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية