شكرا لقرائتكم خبر عن غرة شهر ربيع الأول 1444 هـ الثلاثاء 27 سبتمبر فلكيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يولد هلال شهر ربيع الأول مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الحادية عشرة والدقيقة 56 مساء بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد المقبل 29 من صفر 1444 هـ الموافق 2022 / 9 / 25 م (يوم الرؤية).

وكشف المعهد القومى للبحوث الفلكية برئاسة الدكتور جاد القاضى أنه يلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس (يوم الرؤية) في مدينة القاهرة، وكذلك في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية.

ويلاحظ وجود فترة زمنية لمكث الهلال فوق الأفق بعد غروب الشمس في ذلك اليوم (يوم الرؤية) في بعض البلدان العربية والإسلامية، بالرغم من حدوث الاقتران فيها بعد غروب شمس ذلك اليوم، حيث يغرب الهلال فيها بعد غروب شمس ذلك اليوم ، ولا يعتد بفترة المكث هذه لحدوث الاقتران بعد غروب شمس ذلك اليوم.

وبذلك يكون يوم الإثنين 2022/9/26 م هو المتمم لشهر صفر 1444 هـ ، و تكون غرة شهر ربيع الأول 1444 هـ فلكياً يوم الثلاثاء 2022/9/27.

وسخر الله الأرض والسماء لخدمة الإنسان، فزخرت السماء بالأجرام السماوية التى يمكن دراسة الوقت من خلال حركتها، وذلك لثبات واستقرار حركتها مثل النجوم "الشمس والكوكب والأقمار"، ومن خلال متابعة حركة هذا الأجرام وحسابها اتخذ الإنسان منذ القدم هذه الحسابات لتحديد التقويم، والتقويم هى الترجمة العربية لكلمة "calendar" أى أول يوم من الشهر.

ولقد اتخذت شعوب كثيرة تقاويم خاصة بها ومن أمثلتها: "التقويم المصرى الفرعونى "القبطى" - التقويم الميلادى اليوليانى "الجريجورى" – التقويم العبرى – التقويم السريانى – التقويم الرومانى – التقويم الفارسى – التقويم الإغريقى – التقويم البابلى – التقويم الهجرى".

ونظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى " 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".

والتقويم الهجرى أو القمرى أو الإسلامى هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة، و أنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعاً لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجرى.