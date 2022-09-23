شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تبدأ اليوم توزيع 22 طنا من لحوم صكوك الأضاحى بـ11 محافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة الأوقاف توزيع لحوم صكوك الإطعام وصكوك الأضاحى، على الأسر الأولى بالرعاية، ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستمرار الوزارة بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي بتوزيع لحوم الأضاحي والإطعام على مدار العام، حيث تبدأ الوزارة اليوم الجمعة، وحتى الأربعاء المقبل، توزيع 22 طنًّا من اللحوم كدفعة عاشرة.

ومن المقرر أن يتم توزيع اللحوم في محافظات "الغربية- الدقهلية- بني سويف- الفيوم- البحيرة- المنيا- القليوبية- أسيوط- سوهاج- الشرقية- جنوب سيناء"، بواقع 2 طن لكل محافظة، ليبلغ إجمالي ما تم توزيعه ( 304 ) أطنان من اللحوم حتى الآن، بالتنسيق بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي والمحافظات المعنية.

وأعلنت وزارة الأوقاف تحقيق مشروع صكوك الأضاحى هذا العام أعلى عائد في تاريخ المشروع، حيث بلغ إجمالي ما تم جمعه من صكوك الأضاحي (181) مليون جنيه، بزيادة 40 مليون جنيه تقريبًا عن العام الماضي، وذلك في إطار دور الوزارة في خدمة المجتمع حقق مشروع صكوك أضاحى الأوقاف.

واستفاد من مشروع صكوك الأضاحى حتى الآن أكثر من 3 ملايين و900 ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية والمستحقين الحقيقيين، وبلغت حصيلة مشروع صكوك أضاحي منذ إطلاقه حتى الآن (508389942) جنيهًا ، وقد تم توزيع (5424) طن لحوم أضاحي على أكثر من 5 ملايين و400 ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية والمستحقين الحقيقيين، فقد تطورت حصيلة مشروع صكوك الأضاحي وكميات اللحوم التي تم توزيعها منذ عام 2015/ 2016 وحتى 2020/ 2021، حيث تم توزيع 1453 طن لحوم عام 2020 /2021 بتكلفة بلغت 142.5 مليون جنيه، بينما تم توزيع 1200 طن لحوم بتكلفة بلغت 115.2 مليون جنيه عام 2019/ 2020، فيما تم توزيع 1105 أطنان لحوم عام 2018 /2019 بتكلفة بلغت 105 ملايين جنيه، بينما تم توزيع 678 طن لحوم عام 2017/ 2018 بتكلفة بلغت 64.4 مليون جنيه، في حين تم توزيع 550 طن لحوم عام 2016 /2017 بتكلفة بلغت 50.9 مليون جنيه، كما تم توزيع 438 طن لحوم عام 2015/ 2016 بتكلفة بلغت 30.4 مليون جنيه.