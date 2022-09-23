شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تبدأ اليوم وقف تشغيل قطارات القاهرة - مطروح الصيفية تدريجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ الهيئة القومية لسكك حديد مصر من اليوم الجمعة إيقاف التشغيل الصيفى لقطارات القاهرة / مرسى مطروح والعكس، تزامناً مع انتهاء موسم الصيف، على النحو الآتى:

اعتباراً من اليوم الجمعة، يتم إيقاف تشغيل قطار 772/773 نوم + مكيف (القاهرة / مرسى مطروح)، وقامت آخر رحلة من القاهرة أمس الخميس، على أن يعود بقطار 775/ 774 نوم + مكيف (مرسى مطروح / القاهرة) بآخر رحلة من مرسى مطروح اليوم الجمعة الموافق 23/9/2022 .

ومن السبت الموافق 1 / 10 / 2022 يتم إيقاف تشغيل قطار 939 /940 ثالثة مكيفة (القاهرة / مرسى مطروح)، على أن تقوم آخر رحلة من القاهرة يوم الجمعة الموافق 30/9/2022 على أن يعود بقطار 943 /942 ثالثة مكيفة (مرسى مطروح / القاهرة) بآخر رحلة من مرسى مطروح يوم الجمعة الموافق 30/9/2022 .

وأيضاً اعتباراً من يوم السبت الموافق 1 / 10 / 2022 يتم إيقاف تشغيل قطار 1933 /1934 ثالثة مكيفة (القاهرة / مرسى مطروح)، على أن تقوم آخر رحلة من القاهرة يوم الجمعة الموافق 30/9/2022 على أن يعود بقطار 1935 /1936 ثالثة مكيفة (مرسى مطروح / القاهرة) بآخر رحلة من مرسى مطروح يوم السبت الموافق 1/10/2022 .