شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: كل مبادرات تكنولوجيا المعلومات متاحة بالمجان للمصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الرقمنة في مصر مرتبطة دائما بتطور التكنولوجيا في العالم، وأثرت جائحة كورونا إيجابيا فيما يخص اتجاه المواطن نحو الرقمنة.، مردفا: الهدف من المبادرات خلق جيلا من المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات ينافس عالميا، لافتا إلى أن المبادرات متاحة بالمجان لكل المصريين.

أضاف عمرو طلعت خلال لقائه الإعلامي خالد ميري، ببرنامج «كلمة السر» على قناة صدى البلد، أن منصة مصر الرقمية متاحة لكل المصريين في الداخل، ومن المستهدف تعزيزها لتصل إلى المصريين في الخارج.

بيّن وزير الاتصالات، أن البنية التكنولوجية بالعاصمة الإدارية على قدر كبير من التقدم، لافتا إلى أن كل المبادرات في مجال تكنولوجيا المعلومات بمختلف أنواعها عبارة عن منح مجانية، من أجل تدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل في الخارج والداخل.