​بعد توجيه السيسي.. نقيب التمريض تتواصل مع "تاج الدين" لمراجعة خطة التطوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

تقدمت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على دعمه لمنظومة التمريض.

وقالت نقيب التمريض، في بيان اليوم، إن النقابة وضعت خطة استراتيجية للنهوض بمهنة التمريض، والتى سيتم تفعيلها بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى، لافتة إلى أن الخطة تم إرسال مسبقاً لمناقشتها بجلسات الحوار الوطنى.

وأشارت إلى أنه تم التواصل أمس مع الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، بعد لقائه بالرئيس السيسى، وتم الاتفاق على ارسال الخطة لمراجعتها واستشارته لوضع رؤيته الخاصة تمهيداً لتنفيذها.

وفيما يتعلق بالخطة الاستراتيجية للنهوض بمنظومة التمريض، أكدت الدكتورة كوثر محمود، إنها تشمل عدة محاور، أبرزها تطوير منظومة تعليم التمريض فى مصر سواء كان التعليم الفنى أو التعليم العالى، وذلك لاستكمال الدراسة للتمريض القدامى والتى لم تتح لهم الفرصة لاستكمال دراستهم وذلك بهدف تقليل الفجوة بين مستويات التعليم فى مصر، لافتة إلى أن ذلك المحور يتضمن تطوير مناهج وتطوير قوى بشرية ووضع شروط خاصة لإستقبال الطلاب بمعاهد ومدارس التمريض بشكل يضمن استمرار العملية التعليمية وفقاً لأعلى مستوى من الكفاءة والمهارة.

وأضافت نقيب التمريض، أن الخطة تشمل أيضاً التدريب المستمر لأطقم التمريض على رأس العمل، لافته إلى أن هناك 300 ألف ممرض وممرضة مقيدين للنقابة منهم 220 ألف على رأس العمل فى القطاع الحكومى، لافته إلى أن أطقم التمريض تحتاج لمركز تدريب بكل محافظة على غرار المعهد القومى لتدريب الأطباء، بحيث يضم قاعات تدريب للمهارات ومحاكاة، والتى تؤهل أطقم التمريض على التعامل مع المرضى بعد التخرج.

وأشارت إلى أن هناك تدريب عام لكافة أطقم التمريض فى مصر يتضمن أداب وأخلاقيات المهنة وانعاش القلب الرئوى وتقييم المريض وأساسيات التمريض، كما أن هناك تدريب متخصص لأطقم التمريض كلا فى تخصصه والتى تشمل الحضانات والرعايات المركزة وغيرها.

وأضافت الدكتورة كوثر محمود أن الخطة تتضمن أيضاً تغطية العجز والحد من تسرب التمريض، وذلك بالتتوسع رأسياً وأفقياً للقضاء على العجز من خلال التوسع فى المؤسسات الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى إصدار قانون مزاولة المهنة، وتحسين الأحوال المالية للتمريض، وتحسين الصورة الذهنية من خلال تجريم الاساءة لهم والتأكد من عملهم فى بيئة أمنة.

وأشارت إلى أن خطة تطوير التمريض تشمل أيضاً، تبادل الخبرات الدولية بين مصر والدول العربية والاجنبية وإيفاد خبراء من الخارج لتدريب التمريض.