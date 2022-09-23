رئيس شركة العاصمة الإدارية يستقبل المدير الإقليمي لشركة هواوي الصينية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد عبدالناصر:

استقبل اليوم المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية المدير الاقليمي لمنطق شمال افريقيا والشرق الاوسط بشركة " هواوي " الصينية ووفد مرافق له.

وبحث الجانبان مجالات الشراكة الاستراتيجية وسبل التعاون في مجال المدن الذكية وخدمات الجيل الخامس وانترنت الأشياء وكذا خدمات الاتصالات ومراكز البيانات التي تقدمها الشركة الصينية الرائدة وكيفية الاستفادة من امكانياتها في المراحل القادمة من العاصمة الادارية الجديدة.

و اكد المدير الاقليمي لشركة "هواوي" حرص شركته علي التعاون مع شركة العاصمة الادارية للتنمية العمرانية في ظل البنية التحية الذكية التي قامت بتأسيسها في العاصمة الادارية الجديدة والتي تعد الافضل في مصر والمنطقة.