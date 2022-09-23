الجيزة: رفع 1700 حالة إشغال بالطوابق وحدائق الأهرام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، شن إدارة الإشغالات بالاشتراك مع شرطة المرافق بالحي ونواب رئيس الحي للقطاعين الشمالي والجنوبي، حملات مسائية على المحلات التجارية والمقاهي المخالفة للتعليمات والمطاعم بشارع الصفا والمروة وشارع المنشية من الطوابق فيصل نطاق القطاع الشمالي وشارع السيسي نطاق القطاع الجنوبي.

وأوضحت المحافظة، أنه تم خلال الحملة، إزالة الأرصفة المخالفة لتعديها على خط التنظيم ورفع جميع أشكال التعديات على الطريق العام ورفع جميع الحواجز الحديدية من الشوارع لتسيير الحركة المرورية للمواطنين والسيارات ورفع كافة الإشغالات وفروشات الباعة الجائلين وتمت مصادرة عدد (1700) حالة إشغال متنوعة وإيداعها بمخزن الإشغالات كما تم إيقاف أعمال مخالفة وتكسير حوائط لعقار بشارع ناصر من شارع المنشية الطوابق وسحب المعدات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي قطاع هضبة الأهرام، قام بشن حملات صباحية ومسائية على شارع الجيش ومنطقة التجنيد وبوابة حورس تم خلالها رفع كافه التعديات والإشغالات من المقاهي والمطاعم المخالفة ورفع إشغالات الباعة الجائلين وتم مصادرة عدد (٩٠) حاله اشغال متنوعة وإيداعها بمخزن الهضبة، بالإضافة إلى إيقاف أعمال تشطيب محل مخالف بدون ترخيص بالعقار الكائن رقم ٣٧ قطعة ص ومصادرة كافة المواد المستخدمه، كما تم مصادرة عدد (٤) موتوسيكل دليفري مخالف بدون لوحات معدنية ورفع محتويات بلاي ستيشن مخالف بدون ترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما تمت أعمال الإزالة الفورية وتكسير حوائط غرف بجراجات مخالفة للمخالفين وكذلك إزالة سلم مقام بالمخالفة بالعقار رقم ٤٢ قطعه أ وتحرير محاضر للمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتكثيف الحملات الصباحيه والمسائيه لرفع الاشغالات وإزالة التعديات والمخالفات وتحت إشراف المهندس حسن موافي رئيس حي الهرم.