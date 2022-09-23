شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب: محطة عدلى منصور أفضل مشروع نقل في العالم لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس طارق خضر، عضو المجلس التنفيذي لشركة المقاولون العرب، أن فوز شركة المقاولون العرب بجائزة أفضل مشروع نقل في العالم لسنة 2022 عن مسابقة التحكيم العالمية لأفضل أعمال عن مشروع محطة عدلي منصور نظر لأن المشروع يجتمع بخمس وسائل مواصلات، موضحا أن محطة عدلي منصور تربط مصر كلها ببعضها.

وأضاف المهندس طارق خضر، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، أنهم حصلوا على ثلاث جوائز، أولها أفضل مشروع نقل ممثل في محطة عدلي منصور حيث تجتمع بخمس مواصلات، وإقامة المشروع بشكل ضخم على مساحة 30 فدان واستخدموا فيه أحدث الأنظمة والمعايير العالمية.

وأشار المهندس طارق خضر، إلى أن المشروع الثاني الذي فازوا به هو جائزة الاستحقاق وممثل في مشروع مركز مصر الثقافي الاسلامي وهذا المشروع له معزة خاصة، قائلا: "نفذنا ثلاث مشروعات منذ 2017 متعلقة بالدين المسيحي واليهودي والاسلامي وبذلك جمعنا بين الأديان الثلاثة"

وتابع: "مشروع المركز الثقافي الاسلامي اتعمل على مساحة 19100 متر"، مؤكدا عملهم وفق أحدث النظم العالمية وسعيهم للمنافسة على المستوى العالمي والتوسع في المشروعات خارج مصر.