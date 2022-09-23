شكرا لقرائتكم خبر عن "حياة كريمة" تطلق 3 قوافل طبية مجانية فى الجيزة.. تعرف على المواعيد والأماكن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، عن أماكن تمركز القوافل الطبية فى محافظة الجيزة فى الفترة ما بين 23 سبتمبر إلى 1 أكتوبر؛ من أجل الكشف وصرف العلاج بالمجان للمواطنين فى القرى المدرجة ضمن المبادرة وتفعيل دور المبادرة فى تقديم الدعم الخدمى المجتمعى للقرى الأكثر احتياجا.

وأعلنت المبادرة عن تنظيم قافلة طبية فى الرقة الغربية التابعة لإدارة جنوب العياط في الفترة ما بين 23 إلى 24 سبتمبر، وانطلاق قافلة طبية أخرى في منطقة أبو رواش التابعة لإدارة كرداسة في الفترة ما بين 27 إلى 28 سبتمبر، بالإضافة إلى انطلاق قافلة طبية في منطقة أبو غالب التابعة لإدارة منشأة القناطر شرق، في الفترة ما بين 30 سبتمبر إلى 1 أكتوبر.

وتستهدف القوافل الطبية الكشف والعلاج مجانا فى تخصصات (النساء والولادة، خدمات تنظيم الأسرة، الأطفال، الباطنة، الأنف والأذن، العظام، الجراحة، الرمد الأسنان، القلب، الجلدية، خدمات الأشعة والتحاليل، على أن تجرى إحالة الحالات التى تتطلب الرعاية إلى المستشفيات، وإقامة ندوات تثقيف صحى كبيرة، فى إطار السعى لتحسين جودة حياة المواطن المصرى، وتقديم أفضل الخدمات فى كل القطاعات.