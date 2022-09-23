شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام اللبنانى يؤكد عمق العلاقات التاريخية التى تجمع بين مصر ولبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الإعلام اللبناني المهندس زياد مكارى، عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر ولبنان، وخصوصية العلاقة بين الشعبين الشقيقين، مشيراً إلى تميز هذه العلاقات في العديد من المجالات، سواء الثقافية والإعلامية والسياسية .

جاء ذلك خلال زيارة الوزير اللبناني، لمدينة الإنتاج الإعلامى اليوم والوفد المرافق له، حيث كان في استقباله ئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي عبد الفتاح الجبالي وعدد من قيادات المدينة.



وأعرب الوزير اللبناني عن سعادته بزيارة مدينة الإنتاج الإعلامي، الذي صوفه بـ"الصرح الإعلامي الكبير"، كما أبدى سعادته لتعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات الإعلامية والثقافية، متمنياً أن تكون بيروت عاصمة الإعلام العربي في العام القادم.



من جانبه، رحب عبد الفتاح الجبالي بهذه الزيارة التي تأتي في إطار تعزيز أواصر الصداقة بين الأشقاء العرب، وأطلع الضيف على إمكانيات مدينة الإنتاج الإعلامى العلمية والتكنولوجية، وأهم الأنشطة بها، وما تضمه من إستديوهات مجهزة بأحدث وسائل التقنية، يبث منها أشهر القنوات الفضائية العربية والمصرية.



وأكد الجبالي - خلال اللقاء - أن المدينة تفتح ذراعيها لتقديم كل إمكانياتها الإعلامية والتكنولوجية؛ للتعاون مع الأشقاء فى لبنان فى العديد من المجالات المشتركة بين الجانبين.



وقد اصطحب الجبالي، الوزير اللبناني والوفد المرافق في جولة بالمدينة، شملت: مركز التدريب والتطوير Up Skill، وما يضمه من قاعات تدريب ومعامل فنية، ومركز ترميم التراث السينمائي، الذي يقوم بالحفاظ على الثراث الوثائقي السمعي والبصري، وحمايته من التلف.



وقاموا بزيارة استديو "الدولبي أتموس"، الذى يتم فيه تسجيل الصوت بأحدث التقنيات المطبقة في العالم في هذا المجال.

وبعد ذلك توجه الوفد إلى مناطق التصوير المفتوحة، وشاهد تصوير عدد من الأعمال والتجهيزات الجارية حالياً، من ديكورات وتجهيز مواقع التصوير بالأحياء المختلفة؛ استعداداً لشهر رمضان، حيث التقوا بالمخرج الكبير محمد فاضل خلال تصوير بعض من مشاهد مسلسل "الضاحك الباكي" الذى يتم تصويره بحى عماد الدين، والذى يرصد قصة حياة الفنان الكبير نجيب الريحانى فى النصف الأول من القرن العشرين.

وفى نهاية الزيارة، اصطحب الجبالي الوزير اللبناني والوفد المرافق لزيارة عدد من استديوهات القنوات بالمدينة، منها إستديوهات ON T.V، واستقبلهم خلالها ألبيرت شفيق رئيس شبكة قنوات ON T.V، الذى إصطحب الوفد فى جولة بإستديوهات القناة المختلفة، وغرفة الكنترول الخاصة بالقناة.