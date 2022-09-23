شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة والآثار تتيح إمكانية شراء تذاكر زيارة 6 مواقع أثرية بالإسكندرية إلكترونيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار استراتيجية وزارة السياحة والآثار للتحول الرقمي الشامل في المناطق الأثرية والمتاحف وكافة الخدمات المقدمة من الوزارة والهيئات التابعة لها، بدأت الوزارة تفعيل تشغيل المرحلة الأولى من ماكينات الدفع الإلكتروني لتذاكر دخول 6 مواقع أثرية بمحافظة الأسكندرية، والتى تتيح أيضا للزائرين إمكانية شرائها إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي الخاص بالوزارة على شبكة الإنترنت mota.gov.eg.

وأوضح الدكتور خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي، أن هذه المواقع تتضمن آثار كوم الدكة (المسرح الروماني)، وكوم الشقافة، وعمود السواري، وقلعة قايتباي، ومتحفي الإسكندرية القومي والمجوهرات ليرتفع بذلك عدد المواقع الأثرية والمتاحف المتاح شراء تذاكرها إلكترونياً إلى 35 موقع أثري ومتحف.

وأكد الدكتور خالد شريف أن تشغيل منظومة التذاكر تُمكن الزائرين من المصريين والسائحين من الحصول على تذاكر دخول هذه المناطق الأثرية إلكترونيا عبر الإنترنت وسداد قيمتها باستخدام الكروت البنكية، كما أنها ستساهم بشكل كبير في تحسين تجربة الزائرين أثناء زيارتهم وإسراع عملية دخول المتاحف والمواقع الأثرية وجعلها أكثر سهولة ويسر، مشيرا إلى أن مشروعات التحول الرقمي التي تقوم بها الوزارة تساهم في رفع كفاءة وقدرات العاملين بشبابيك دفع التذاكر والتحصيل وتعريفهم بأنظمة التكنولوجيا الحديثة.

وأضاف أنه من المقرر أن تعمل الوزارة خلال الفترة القادمة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإتاحة خدمة شراء التذاكر من خلال بوابة مصر الرقمية.