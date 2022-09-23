شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تنفى تجريف الحديقة الدولية: ننفذ خطة شاملة لرفع كفاءة جميع خدماتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي صوراً تزعم تجريف الحديقة الدولية بمدينة نصر وإزالة الأشجار النادرة بها تمهيداً لبيعها.

من جانبها نفت محافظة القاهرة، تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتجريف الحديقة الدولية بمدينة نصر أو إزالة الأشجار النادرة بها تمهيداً لبيعها، وأن الصور المتداولة لا تمت للواقع بصلة، مُوضحةً أن الحديقة الدولية ذات طبيعة خاصة، ولا يمكن المساس بها، حيث تعد واحدة من أهم الوجهات السياحية الموجودة داخل مصر، باعتبارها صرح متكامل يضم العديد من المعالم الأثرية لمختلف دول العالم، وكذلك نافذة تعكس ثقافات تلك الدول.

مُشددةً على أنه جارٍ تنفيذ خطة شاملة لتطوير الحديقة ورفع كفاءة جميع خدماتها، مع الحفاظ على محتويات أجنحة الدول المختلفة المتواجدة بها، من النباتات والأشجار النادرة، وذلك بهدف إعادتها لرونقها وطابعها التراثي، وجذب مزيد من الاستثمارات داخل الحديقة، لزيادة إيراداتها خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق متصل، تعد الحديقة الدولية في مدينة نصر ذات طبيعة خاصة، حيث تتضمن أجنحة مختلفة، وكل جناح يعكس دولة مختلفة سواء دولة عربية أو أجنبية، والتي تم تنفيذها عن طريق سفارات تلك الدول بالقاهرة لكي تعكس ثقافات تلك الدول، وجار العمل حالياً على الاستفادة من أركان الحديقة في إقامة مشروعات وخدمات للمواطنين، بحيث يقام مشروع في كل ركن، يتضمن مطاعم وكافيهات ومشروعات استثمارية، كما سيتم إقامة ركن رياضي متميز، يتضمن ملاعب كرة وحمامات سباحة وصالة جيم على أعلى مستوى، وذلك لخدمة أهالي المنطقة وكافة رواد الحديقة، وتشجيع الاستثمار بها.

وناشدت المحافظة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة.