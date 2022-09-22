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حريق داخل غرفة جراج سيارات بالشيخ زايد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، الخميس، حريقًا شب بغرفة داخل جراج سيارات بمدينة الشيخ زايد.

تلقى مسؤول غرفة علميات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من جراج بمدينة الشيخ زايد.

انتقل رجال الحماية المدنية وجهاز المدينة رفقة دورية تابعة لشرطة النجدة. تبين بالفحص نشوب حريق داخل غرفة بجراج سيارات، ولم تمتد النيران إلى المركبات.

حاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران، وأخمدوا الحريق سريعا دون خسائر في الأرواح وجرى تنفيذ علمية التبريد لمنع تجدده.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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