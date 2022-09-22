بحثًا عن الجنس الناعم.. القبض على ضابط مزيف بـ"كلبش وطبنجة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

للنصب وجوه كثيرة وتطلعات عدة يلجأ معها صاحب البطولة لطريقة تمنحه مراده الآثم غير عابئ بنهاية متوقعة لطالما سجلتها دفاتر أقسام الشرطة.

وحدة الرصد والمتابعة بوزارة الداخلية تابعت منشورا حظي بتداول واسع عبر "تيك توك" يظهر خلاله شخص يدعي كونه ضابط شرطة ونشره فيديوهات متضمنة صورة كارنيه شرطة وحيازته لسلاح نارى "طبنجة" .

بالفحص أمكن تحديد الشخص المشار إليه وضبطه. تبين تزويره كارنيه ضابط الشرطة وصورة شخصية له مرتديًا الملابس الأميرية باستخدام برنامج "الفوتوشوب" وشرائه الطبنجةمن أحد المحال لبيع أدوات الصيد وقيد حديدى من أحد مواقع التسوق الإلكترونى ونشرها عبر "تيك تيوك"؛ بغرض جذب الفتيات والتواصل معهن.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.