هربا من جحيم الأخ ووصمة الطلاق.. أسرار قفز سيدة من الخامس بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شجار متكرر وتراشق بالألفاظ بين سيدة وأخيها ارتفعت وتيرته بعد طلاقها حتى أنه قرر منعها مغادرة المنزل وممارسة عملها اليومي ليدفعها لاتخاذ قرار قاسٍ كاد يودي بحياتها.

تلقى اللواء عبد العزيز سليم مدير مباحث الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث سقوط من علو بمنطقة عمارات أبناء الجيزة ووجود مصابة.

وجه العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر، بسرعة انتقال قوة من قسم شرطة ثالث أكتبور لمعاينة الحادث والوقوف على ملابساتها والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

التحريات التي أشرف عليها العقيد أحمد نجم مفتش فرقة حدائق أكتوبر، بينت أن ربة منزل "مطلقة" قفزت من الطابق الخامس هربا من جيحم أخيها وشجاره الدائم معها بعد انفصالها عن زوجها حتى وصل به الأمر إلى حبسها ومنعها من التوجه إلى محل عملها.

استمع المقدم محمد داوود رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر لأقوال المصابة بكسور متفرقة، وأسدت ما جاء بالتحريات "أخويا حبسني ومانعني أروح الشغل علشان اطلقت".

تحفظت قوة بقيادة النقيبين محمد غراب وفادي عماد معاوني مباحث القسم، على المشكو في حقه لاستجوابه ومواجهته بأقوال أخته تمهيدا لعرضه على النيابة العامة.