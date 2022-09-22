طقس الجمعة.. انخفاض الحرارة وأتربة عالقة والقاهرة 33 درجة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد طقس الجمعة 23 سبتمبر، انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد بقيم تتراوح بين 2: 3 درجات.

ويسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا يشهد أتربة عالقة ونشاط رياح ليلا على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة.

وتتراوح درجات الحرارة على القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 22 درجة، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة.