وزراء الإعلام العرب يؤكدون ضرورة تقديم الدعم الإعلامي لمساندة القضية الفلسطينية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

أكد مجلس وزراء الإعلام العرب ضرورة تقديم الدعم الإعلامي لمساندة القضية الفلسطينية، بما فيها قضية القدس والمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية من خلال برامج التوعية الإعلامية وفق سياسة إعلامية عربية متواصلة.

ووافق المجلس - في ختام دورته العادية الـ52 اليوم الخميس التي عقدت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبرئاسة رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر - على تخليد 11 مايو من كل عام ، يوم استشهاد الإعلامية الفلسطينية شيرين أبوعاقلة يوما عالميا للتضامن مع الإعلامي الفلسطيني.

ودعا المجلس وسائل الإعلام العربية إلى إبراز جهود الدول العربية في دعم القضية الفلسطينية بهدف تنوير الأجيال الفلسطينية الناشئة بهذا الشأن، وتسليط الضوء على الجهود التي تبذلها وكالة بيت مال القدس التابعة للجنة القدس برئاسة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية في نصرة القدس والقضية الفلسطينية.

وطلب المجلس من اتحاد إذاعات الدول العربية واتحاد وكالات الأنباء العربية مواصلة جهودهما في تكثيف الأخبار المتعلقة بالقدس الشريف وممارسات الاحتلال الإسرائيلي من خلال التبادل الإخباري مع الدول الأوروبية والإفريقية الآسيوية.

ووجه المجلس، الشكر لبعثات الجامعة العربية في الخارج على جهودها المتعلقة بمخاطبة وسائل الإعلام المختلفة في هذه الدول لشرح ما يجري على الأراضي الفلسطينية من انتهاك وتهويد لمدينة القدس وفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية المتعارضة مع أحكام القانون الدولي الإنساني.

وطلب المجلس - مجددا - من دولة فلسطين موافاة الأمانة العامة للجامعة العربية بتصورها حول اقتراح التواصل بين وزارة الإعلام الفلسطينية والأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب بهدف متابعة الأنشطة الإعلامية مع وسائل الإعلام العربية وبما يضمن تنفيذ القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية على أن يشمل كافة الجوانب التمويلية والإدارية.

كما طلب المجلس من دولة فلسطين تقديم مقترحها المفصل بشأن مشروع خطة إعلامية حول مدينة القدس المحتلة وتكليف الأمانة العامة للجامعة العربية بتعميمه على الدول الأعضاء، وكذلك تشكيل لجنة عربية بشكل عاجل من أجل صياغة الخطة والإعلان عنهعا وبحث سبل وآليات تنفيذها.

ووجه مجلس وزراء الإعلام العرب التحية لأهل القدس المحتلة الصامدين، مؤكدا ضرورة تقديم الدعم لهم، وإلى جهاز التربية والتعليم (أساتذة وطلابا) في مدينة القدس والذي يتصدون إلى محاولات الاحتلال تهويد وأسرلة المناهج الدراسية في القدس ومحاولات طمس الهوية الثقافية والمعرفية في كل ما يتعلق بمدينة القدس.

وحول الاستراتيجية الإعلامية العربية، أوصى المجلس باعتماد تقرير وتوصيات الاجتماع الثاني لفريق الخبراء الإعلاميين العرب المعني بخطة عمل الاستراتيجية والذي عقد يومي 19 و20 يونيو الماضي بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية وتكليف الأمانة العامة بمتابعة تنفيذ توصياته.​