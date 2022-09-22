"الأعلى للإعلام" يكرم رئيس جمعية الصحفيين العمانية ويمنحه جائزة "الرواد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

كرم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الدكتور محمد العريمي رئيس جمعية الصحفيين العمانية، خلال في احتفالية نظمها في قلعة صلاح الدين، على هامش اجتماعات وزراء الإعلام العرب، بحضور الوزراء والوفود المشاركة في الاجتماعات وكبار الصحفيين والإعلاميين المصريين والعرب.

وسلم رئيس المجلس كرم جبر - خلال الاحتفال - جائزة "الرواد" لـ 11 من كبار الإعلاميين في الوطن العربي، وهم: محمد العريمي من سلطنة عمان، وعبدالله البقالي من المغرب، وعيسى الشايجي من البحرين، ونبيل عمرو من فلسطين، ومحمد الحمادي من الإمارات، ومؤيد اللامي من العراق، وصادق محمد العماري من قطر، وخالد بن حمد المالك من السعودية ومحمد حسن سليمان الداوديه من الأردن، ويوسف مارون القصيفي من لبنان، ومحمد سلماوي من مصر.

ياتي هذا التكريم نظرا لإسهاماتهم الصحفية والإعلامية في تشكيل الوعي والمعرفة ومحاربة الأفكار المتطرفة والهدامة والدفاع عن قضايا الأمة وقضايا دولهم العربية، على رأسها القضية الفلسطينية .

ويُعدّ الدكتور العريمي إعلاميًا وباحثًا في الشؤون السياسية، وهو حاصل على شهادتي البكالوريوس والدكتوراه في العلوم السياسية، وشهادة الماجستير في النظم والعلاقات الدولية.

وكان العريمي يعمل في وكالة الأنباء العمانية منذ عام 1993، وانتُخِب رئيسًا لجمعية الصحفيين العمانية في الفترة الحالية، كما جرى اختياره سابقًا رئيسًا للجمعية العمانية للكتاب والأدباء، والأمين العام المساعد لاتحاد الأدباء والكتاب العرب.

وإلى جانب مسيرته العملية، فقد شارك العريمي في الكثير من المؤتمرات الإقليمية والدولية العلمية والإعلامية، وله اهتمامات بدراسة منطقة الخليج لا سيما السلطنة، حيث صدر له عدة مؤلفات منها “الرؤية العُمانية للتعاون الخليجي”، و”قضايا معاصرة في البعدين السياسي والإعلامي”، و“الشورى في النظام السياسي العماني”، بالإضافة إلى العديد من المقالات والدراسات والأبحاث في الصحف والمجلات والدوريات المتخصصة في العلوم السياسية .