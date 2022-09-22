مواطن يهدي المجلس الأعلى للآثار مجموعة قطع أثرية.. ماذا قدم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أهدى أحد المواطنين المصريين للمجلس الأعلى للآثار مجموعة من القطع الأثرية كانت في حيازته.

وأكد الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في بيان صحفي، أن المجلس قبل هذا الإهداء بعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية ومجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار.

وأعرب وزيري عن سعادته بهذه البادرة التي قام بها المواطن المصري وقيامه بتسليم القطع الأثرية للمجلس، الأمر الذي يؤكد وعي الشعب المصري بأهمية الحفاظ على تراثه وهويته، متمنيا أن يحزو حزوه أي مواطن يمتلك قطعا أثرية.

ومن جانبه قال محمود خليل عبد الحميد مدير عام الحيازة والمقتنيات الأثرية أن القطع بلغ عددها نحو 125 قطعة، عبارة عن أبواب من الخشب المعشق وأوانى من الفخار المطلى وكلج وأحواض من الرخام ومسارج وقواعد أوانى وشمعدانات من النحاس ترجع جميعها إلى العصر الإسلامي.

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