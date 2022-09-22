الزراعة: علاج وفحص أكثر من 3 آلاف رأس ماشية مجانا بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تنفيذ قافلة بيطرية في محافظة القليوبية في الفترة من يوم 17 حتى يوم 22 سبتمبر الجاري لعلاج مواشي صغار المزارعين والمربين.

‏وقال الدكتور مصطفى فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية، إن القافلة كانت بالتعاون بين المعهد ومديرية الطب البيطري بالقليوبية وصندوق التأمين على الماشية ومعهد الصحة الحيوانية.

وأضاف أنه تم اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار لـ445 حالة وتم الكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع لـ688 وعلاج الطفيليات لـ1057 حالة وتم عمل 24 عملية جراحية كما تم تحصين 858 حالة بالتحصينات غير السيادية بعدد إجمالي 3072 حالة.