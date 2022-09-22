شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس وزراء الإعلام العرب يكرم محمد عبد الجواد رئيس وكالة أنباء الشرق الأوسط الأسبق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم مجلس وزراء الإعلام العرب في دورته العادية الـ52، اليوم الخميس، محمد عبد الجواد رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط الأسبق بمنحه درع التميز الإعلامي العربي بصفته من شيوخ الإعلام والصحافة في مصر والعالم العربى.

تسلم درع التميز نيابة عنه، علي حسن رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير على هامش انعقاد الدورة الوزارية للمجلس والتي تعقد بالقاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وبرئاسة رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر وبمشاركة عدد من وزراء الإعلام بالدول العربية ومن يمثلونهم .

و محمد عبد الجواد أحد مؤسسي وكالة أنباء الشرق الأوسط ويلقب بشيخ الصحفيين العرب، وتخرج من كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية جامعة فؤاد الأول سنة 1947، وخاض حياة عملية ثرية، فقد عمل مذيعاً بالإذاعة المصرية، وعمل في وكالة رويترز، ثم ملحقا صحفيا بالبرازيل، ومحررا سياسيا ودبلوماسيا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، فرئيس قسم الأخبار بجريدة الجمهورية، ومستشارا إعلاميا بمدينة شيكاغو، فرئيس مجلس إدارة وتحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط.

كما عمل عبد الجواد مستشارا إعلاميا للرئيسين الراحلين محمد أنور السادات (4) سنوات ومحمد حسني مبارك (12) عاماً، وانتخب عضوا بمجلس نقابة الصحفيين بأغلبية ساحقة واختير ووكيلا للنقابة خلال الفترة من ١٩٨١ وحتى ١٩٨٥ ،وعضوا بمجلس الشورى، ووكيلا للمجلس الأعلى للصحافة، وزار معظم دول العالم ويتمتع بثقافة متنوعة وعميقة، ولديه علاقات دولية وإقليمية ومحلية عديدة.