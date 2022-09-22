شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يؤكد حرص مصر على دمج موضوعات الملكية الفكرية بسياستها الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، حرص مصر على دمج موضوعات الملكية الفكرية في سياستها الوطنية، وذلك في ظل يقين الدولة بأن المعرفة والابتكار والبحث العلمي هم ركيزة أساسية للتقدم والتنمية الاقتصادية، حيث تدعم مصر في هذا الإطار أوجه التعاون مع المنظمة في مختلف مجالات عملها، خاصة البحث العلمي، والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، ودعم رواد الأعمال والمبتكرين، حيث تم من هذا المنطلق إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية في مصر.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم دارين تانغ، مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية "وايبو"، وذلك بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى.