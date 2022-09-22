شكرا لقرائتكم خبر عن وفد الأزهر يناقش مع القنصل المصرى بـ"السنغال" جهود الأزهر فى قارة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد وفد الأزهر الشريف الذى أوفده الإمام الأكبر إلى "جامبيا" الأسبوع الجارى، لقاءًا مع القنصل المصرى بالسنغال -قنصل غير مقيم في "جامبيا"، حيث بحثا الجانبان أمر المِنح المخصصة من الأزهر الشريف لدولة السنغال وعددها 22 منحة كل عام، بالإضافة إلى المنح المقدمة إلى الطلاب في جامبيا.

كما ناقش الوفد مع القنصل عامر مزروع آليات التواصل بين الأزهر الشريف والسفارة المصرية هناك وسبل تعظيم الاستفادة منها، حيث استعرض الجانبان أهم المعوقات التي تحول دون شغل تلك المِنح وكيفية التغلب على تلك المعوقات.

واستعرض الوفد جهود الأزهر الشريف والدولة المصرية على مستوى قارة أفريقيا، وكيفية تكثيف تلك الجهود خلال الفترة المقبلة سواء على المستوي التعليمي أو الدعوى، خاصة في هذه الظروف والتحديات التي تواجهها القارة بل والعالم أجمع.

وأكد الوفد أن الأزهر الشريف يقوم بدور دعوي وتوعي مهم في السنغال وجامبيا من خلال مبعوثيه الذين يتجاوز عددهم نحو 70 مبعوث أزهرى.