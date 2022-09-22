شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: عقد مبادرة سلامتك تهمنا بالدقهلية وندوة للسلامة بمدارس الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت مديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية بتنفيذ مبادرة "سلامتك تهمنا"، في إطار دور وزارة القوى العاملة بتوفير بيئة عمل آمنة للعمال بالمنشآت، والتي تهدف إلى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في قطاع البنوك.

وأكد ياسر سعيد مدير مديرية القوى العاملة بالدقهلية حرصه أن تكون أولى مشاركاته في أنشطة المديرية بعد تكليفه بها، بهذه المبادرة لأهميتها القصوى حيث أن ثقافة السلامة والصحة المهنية لابد أن تكون منتشرة في كافة المنشآت ولابد من تطبيق المعايير الخاصة بالسلامة والصحة المهنية بدون أي تهاون او تقصير خاصة في المنشآت التي تستقبل المواطنين.

ورحب عبدالحميد الشابوري رئيس منطقه شرق الدلتا بالبنك الزراعي المصري بالحضور وشدد على اهتمام البنك بسلامه عملاءه من خلال تطبيق كل معايير السلامة والصحة المهنية للحفاظ علي سلامه العملاء ومنشآت البنك وان هذا اللقاء بدايه تعاون مثمر وبناء بين البنك ووزارة القوى العاملة.

والقى المهندس محمد منتصر مدير الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بوزارة القوى العاملة محاضرة عن مفهوم السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وأهميتها والمعايير الواجب توافرها لتحقيق أهداف السلامة .

كما قامت مديرية القوى العاملة بمحافظة الغربية بعقد ندوة توعوية تحت عنوان "السلامة والصحة المهنية ومخاطر بيئة العمل"، وذلك في إطار دور وزارة القوى العاملة بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في المنشآت لتحقيق بيئة عمل آمنة خالية من المخاطر.

وقال أحمد القللي مدير مديرية القوى العاملة بالغربية ، أنه بمناسبة العام الدراسي وايمانا منا بأن الحفاظ على سلامة العملية التعليمية بجميع عناصرها واجب وطني وقومي له انعكاساته المباشرة علي تقدم مصرنا الغالية حرصت المديرية على تنفيذ الندوة في مدرسة الاورمان للغات ، ومدرسة الاورمان الفندقية بالسنطة، وذلك بحضور عدد من العاملين وعدد من أعضاء لجان السلامة والصحة المهنية ،مشيرا إلى أن ثقافة السلامة والصحة المهنية هي ثقافة تبدأ من البيت والمدرسة وصولا لبيئة العمل وانها رسالة حياة.

وتناولت الندوه مفهوم السلامة والصحة المهنية ومخاطر بيئه العمل والمخاطر البيولوجية وكيفيه التعامل معها وكيفيه التحكم بها في ظل استقبال العام الدراسي الجديد.