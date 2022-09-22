الصحة تكشف حزمة خدماتها للجمهور بالمعامل المركزية.. اعرف التفاصيل

أوضحت وزارة الصحة والسكان أن المعامل المركزية تحتوى علي عدد من الأقسام مثل قسم الفيروسات ومعامل الوبائيات لحالات التسمم وقسم التراخيص المعنى بتراخيص المعامل بعد استيفاء الاشتراطات.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه متوفر في المعامل المركزية كافة التحاليل الخاصة بالقيروسات كما يوجد معامل لتحاليل الوبائيات لحالات التسمم فضلا عن التراخيص الخاصة بالمعامل الخاصة.

محمد يوسف

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