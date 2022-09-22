مصرع شخص تحت عجلات قطار العياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي شخص مصرعه؛ إثر سقوطه من قطار بمركز العياط جنوب الجيزة، الخميس.

تلقى اللواء عبد الرحمن سكر ميدر قطاع الجنوب إشارة من مستشفى العياط المركزي باستقبال جثة شخص إثر ادعاء حادث قطار بقرية كفر بركات.

وجه العقيد محمد علي مفتش فرقة العياط والبدرشين بسرعة الانتقال إلى موقع الحادث. وتبين بالفحص بقيادة الرائد أحمد الملطاوي ومعاونه النقيب باسم هنداوي أن شخصًا يدعى محمد سيد خالد 42 سنة، اختل توازنه وسقط من القطار ليلقى مصرعه تحت عجلاته.

جرى نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.