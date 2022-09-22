"كنتي بتعملي ايه؟".. النيابة تستجوب سيدة قفزت من شرفة جارها بأوسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

اصطحبت قوة من قسم شرطة أوسيم ربة منزل إلى سرايا النيابة العامة على خلفية قفزها من شرفة منزل جارها.

البداية تعود إلى تلقي العميد هاني شعراوي رئيس المباحث الجنائية لقطاع الشمال، إشارة من إدارة شرطة النجدة بسقوط سيدة من علو.

انتقل العقيد مجدي موسى مفتش فرقة الوراق وأوسيم إلى مكان الحادث، وتبين من التحريات أن ربة منزل قفزت من الشرفة هربًا من ملاحقة قاطني العقار.

تحريات المقدم محمد أبو القاسم رئيس مباحث أوسيم، ومعاونيه الرائد وليد كمال والنقيب إبراهيم فاروق، بينت أن السيدة قفزت من الشرفة خوفًا من الفضيحة بعد ضبطها بشقة جارها في وضع مخل.

جرى نقل السيدة إلى المستشفى للعلاج إثر إصابتها بكسور متفرقة بالجسم، والتحفظ على صاحب الشقة لسماع أقواله. وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.