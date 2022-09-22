"حاول التزويغ فربطه والده في الورشة".. كشف ملابسات فيديو استغاثة طالب مدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منشور مدعوم بصور ادعى خلاله صاحب الحساب بوجود فيديو يتضمن قيام بعض الأشخاص بتقييد طفل والتعدي عليه بالضرب داخل أحد مراكز صيانة السيارات الكائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة.

بالفحص تبين قيام ( فني سيارات بالمركز المشار إليه "له معلومات جنائية") بتقييد نجله "طالب - ويعمل صحبته بذات المركز"، بسبب محاولته الانصراف قبل مواعيد العمل ورغبته في العودة لمنزله بمفرده، فقام بتقييده دون التعدي عليه بالضرب لحين انتهاء مواعيد العمل والانصراف صحبته خشية عدم معرفته الطريق للمنزل.

وبسؤال الطفل أنكر تعدي والده عليه بالضرب أو تعذيبه وقرر بقيامه بتقييده فقط.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.